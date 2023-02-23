Афимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Евгения Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокофий Спиридонович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Екатерина Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокофий Спиридонович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокофий Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофий Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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