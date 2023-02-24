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(Сарайка Симдякин) Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: (Симдяк Явкин) Матвеев

Мать: Хавронья Филиппова

Рождение ребёнка
1770

Дочь: В Голодяевку Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Анна Афанасьева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: В Баевку Просковья Петрова

Мать ребёнка: Анна Афанасьева

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Аксинья Петрова

Мать ребёнка: Анна Афанасьева

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марья Петрова

Мать ребёнка: Анна Афанасьева

Рождение ребёнка
1784

Сын: Ефим Петров

Мать ребёнка: Анна Афанасьева

Рождение ребёнка
1790

Сын: Сарайкин Спиридон /Сарайкин/

Мать ребёнка: Анна Афанасьева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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