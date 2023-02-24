(Сарайка Симдякин) Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: (Симдяк Явкин) Матвеев
Мать: Хавронья Филиппова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: В Голодяевку Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
1773
Дочь: В Баевку Просковья Петрова
Мать ребёнка: Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Аксинья Петрова
Мать ребёнка: Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марья Петрова
Мать ребёнка: Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
1784
Сын: Ефим Петров
Мать ребёнка: Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Сарайкин Спиридон /Сарайкин/
Мать ребёнка: Анна Афанасьева
Смерть
Неизвестно