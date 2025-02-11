Сараев Увар Солдат Фролов / Уар Фролович
мужской, родился 1845, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 27.04.1911
МатьСараева (Вдова Из Кузнецка) Евдокия Лаврентьева1815 г.р.
ОтецФрол Спиридонов1808 г.р.
Дети
Сараев Иван УаровОколо 1866 г.р.
(Незаконнорожд.) Анна /Незаконнорожд./06.12.1872 г.р.Показать еще 4
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Рождение
1845
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Сараев Иван Уаров
Мать ребёнка: (Пелагея Петровна) Матрена / Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
06.12.1872
Дочь: (Незаконнорожд.) Анна /Незаконнорожд./
Мать ребёнка: (Пелагея Петровна) Матрена / Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
01.11.1876
Сын: Сараев Михаил Уч Пмв Уаров
Мать ребёнка: (Пелагея Петровна) Матрена / Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
23.05.1879
Сын: Сараев Игнатий Солдат Уаров
Мать ребёнка: (Пелагея Петровна) Матрена / Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
06.06.1882
Дочь: (Сараева) Акулина Уаровна
Мать ребёнка: (Пелагея Петровна) Матрена / Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Османова (Сараева) Ульяна Уаровна
Мать ребёнка: (Пелагея Петровна) Матрена / Пелагея Петровна
Смерть
27.04.1911