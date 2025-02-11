Сараев Увар Солдат Фролов / Уар Фролович 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Сараев Увар Солдат Фролов / Уар Фролович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1845, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 27.04.1911

Мать
Сараева (Вдова Из Кузнецка) Евдокия Лаврентьева1815 г.р.
Отец
Фрол Спиридонов1808 г.р.
Дети
Сараев Иван УаровОколо 1866 г.р.
(Незаконнорожд.) Анна /Незаконнорожд./06.12.1872 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Фрол Спиридонов

Мать: Сараева (Вдова Из Кузнецка) Евдокия Лаврентьева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

28

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

26

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Сараев Иван Уаров

Мать ребёнка: (Пелагея Петровна) Матрена / Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
06.12.1872

Дочь: (Незаконнорожд.) Анна /Незаконнорожд./

Мать ребёнка: (Пелагея Петровна) Матрена / Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
01.11.1876

Сын: Сараев Михаил Уч Пмв Уаров

Мать ребёнка: (Пелагея Петровна) Матрена / Пелагея Петровна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.05.1879

Сын: Сараев Игнатий Солдат Уаров

Мать ребёнка: (Пелагея Петровна) Матрена / Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
06.06.1882

Дочь: (Сараева) Акулина Уаровна

Мать ребёнка: (Пелагея Петровна) Матрена / Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Османова (Сараева) Ульяна Уаровна

Мать ребёнка: (Пелагея Петровна) Матрена / Пелагея Петровна

Смерть
27.04.1911

Мы используем куки для улучшения работы сайта.