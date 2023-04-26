Сараева Авдотья Лаврентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Флор Спиридонов Фрол Спиридонов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Сараев Увар Фролович
Отец ребёнка: Флор Спиридонов Фрол Спиридонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно