Сараева Авдотья Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сараева Авдотья Лаврентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1840

Сын: Сараев Степан Флорович

Отец ребёнка: Флор Спиридонов Фрол Спиридонов

Рождение ребёнка
1845

Сын: Сараев Увар Фролович

Отец ребёнка: Флор Спиридонов Фрол Спиридонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Флор Спиридонов Фрол Спиридонов

Смерть
Неизвестно
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