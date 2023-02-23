Матрена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Сараев Иван Уаров
Отец ребёнка: Сараев Увар Фролович
Рождение ребёнка
06.12.1872
Дочь: Анна /незаконнорожд./
Отец ребёнка: Сараев Увар Фролович
Рождение ребёнка
01.11.1876
Сын: Сараев Михаил Уаров
Отец ребёнка: Сараев Увар Фролович
Рождение ребёнка
23.05.1879
Сын: Сараев Игнатий Уаров
Отец ребёнка: Сараев Увар Фролович
Рождение ребёнка
06.06.1882
Дочь: Акулина Уаровна
Отец ребёнка: Сараев Увар Фролович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Османова Ульяна Уаровна
Отец ребёнка: Сараев Увар Фролович
Смерть
Неизвестно