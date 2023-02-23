Матрена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Сараев Иван Уаров

Отец ребёнка: Сараев Увар Фролович

Рождение ребёнка
06.12.1872

Дочь: Анна /незаконнорожд./

Отец ребёнка: Сараев Увар Фролович

Рождение ребёнка
01.11.1876

Сын: Сараев Михаил Уаров

Отец ребёнка: Сараев Увар Фролович

Рождение ребёнка
23.05.1879

Сын: Сараев Игнатий Уаров

Отец ребёнка: Сараев Увар Фролович

Рождение ребёнка
06.06.1882

Дочь: Акулина Уаровна

Отец ребёнка: Сараев Увар Фролович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Османова Ульяна Уаровна

Отец ребёнка: Сараев Увар Фролович

Смерть
Неизвестно
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