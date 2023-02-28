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Шаманин Василий Григорьевич

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Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Шаманин Григорий Иванович

Мать: Шаманина Любовь Ульяновна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Шаманина Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Шаманина Мелания Алексеевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1807

Жена: Шаманина Мелания Алексеевна

Место жительства
1811
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Шаманин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Шаманина Мелания Алексеевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.07.1816 ст.

Сын: Шаманин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Шаманина Мелания Алексеевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Шаманин Давыд Васильевич

Мать ребёнка: Шаманина Мелания Алексеевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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