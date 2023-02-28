Шаманин Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Шаманина Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Шаманина Мелания Алексеевна
Бракосочетание
До 1807
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Шаманин Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Шаманина Мелания Алексеевна
Рождение ребёнка
03.07.1816 ст.
Сын: Шаманин Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Шаманина Мелания Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Шаманина Мелания Алексеевна
Смерть
Неизвестно