Шаманина Любовь Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Любовь Ульяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Шаманин Григорий Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1754

Муж: Шаманин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Шаманин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Шаманин Григорий Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Шаманина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Шаманин Григорий Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Шаманин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Шаманин Григорий Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Шаманин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Шаманин Григорий Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.10.1772 ст.

Дочь: Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Шаманин Григорий Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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