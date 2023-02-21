Шаманина Любовь Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Шаманин Григорий Иванович
Бракосочетание
До 1754
Рождение ребёнка
Около 1756
Отец ребёнка: Шаманин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Шаманина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Шаманин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Шаманин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Шаманин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Шаманин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Шаманин Григорий Иванович
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
08.10.1772 ст.
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Шаманин Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно