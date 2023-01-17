Шаманин Алексей Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Шаманин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Шаманин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Шаманин Матвей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1811
Смерть
Неизвестно