Шаманин Григорий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: Шаманин Иван Стахиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Шаманина Любовь Ульяновна
Бракосочетание
До 1754
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: Шаманина Любовь Ульяновна
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Шаманина Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Шаманина Любовь Ульяновна
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Шаманин Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Шаманина Любовь Ульяновна
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Шаманин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Шаманина Любовь Ульяновна
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
08.10.1772 ст.
Дочь: Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Шаманина Любовь Ульяновна
Смерть
1801