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Шаманин Григорий Иванович

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Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Шаманин Иван Стахиевич

Мать: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Шаманина Любовь Ульяновна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1754

Жена: Шаманина Любовь Ульяновна

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Шаманин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Шаманина Любовь Ульяновна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Шаманина Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Шаманина Любовь Ульяновна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Шаманин Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Шаманина Любовь Ульяновна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Шаманин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Шаманина Любовь Ульяновна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.10.1772 ст.

Дочь: Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Шаманина Любовь Ульяновна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1801
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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