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Шаманина Мелания Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Шаманина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Шаманин Василий Григорьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1807

Муж: Шаманин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Шаманин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Шаманин Василий Григорьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.07.1816 ст.

Сын: Шаманин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Шаманин Василий Григорьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Шаманин Давыд Васильевич

Отец ребёнка: Шаманин Василий Григорьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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