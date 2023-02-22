Шаманина Мелания Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Шаманина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Шаманин Василий Григорьевич
Бракосочетание
До 1807
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Шаманин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Шаманин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
03.07.1816 ст.
Сын: Шаманин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Шаманин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Шаманин Василий Григорьевич
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно