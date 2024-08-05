Шаманина (Шаманина) Авдотья (Евдокия) Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти04.04.1873 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Бракосочетание
31.10.1832 ст.
Рождение ребёнка
21.08.1833 ст.
Отец ребёнка: Шаманин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: (Шаманина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Шаманин Иван Григорьевич
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: (Шаманина) Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Шаманин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Шаманин Александр Иванович
Отец ребёнка: Шаманин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: (Шаманина) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Шаманин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
21.06.1847 ст.
Дочь: Шаманина (Шаманина) Евфросинья Ивановна
Отец ребёнка: Шаманин Иван Григорьевич
Место жительства
1857
Смерть
04.04.1873 ст.
Причина смерти: "от старости".
Похороны
06.04.1873 ст.