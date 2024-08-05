Шаманина (Шаманина) Авдотья (Евдокия) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина (Шаманина) Авдотья (Евдокия) Васильевна

Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

04.04.1873 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Шаманин Василий Григорьевич

Мать: Шаманина Мелания Алексеевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
31.10.1832 ст.

Муж: Шаманин Иван Григорьевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1833 ст.

Сын: Шаманин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Шаманин Иван Григорьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: (Шаманина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шаманин Иван Григорьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: (Шаманина) Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Шаманин Иван Григорьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Шаманин Александр Иванович

Отец ребёнка: Шаманин Иван Григорьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: (Шаманина) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Шаманин Иван Григорьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.06.1847 ст.

Дочь: Шаманина (Шаманина) Евфросинья Ивановна

Отец ребёнка: Шаманин Иван Григорьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
04.04.1873 ст.
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: "от старости".
Похороны
06.04.1873 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния

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