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Васильченко Афанасий Минаевич

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Васильченко Мина Лукьянович

Мать: Васильченко Х

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Васильченко Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Васильченко Устинья Константиновна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Денисенкова Стефанида Афанасьевна

Мать ребёнка: Васильченко Устинья Константиновна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Васильченко Лукьян Афанасьевич

Мать ребёнка: Васильченко Устинья Константиновна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Малеванская Татьяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Васильченко Устинья Константиновна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.08.1837

Дочь: Васильченко Феодора Афанасьевна

Мать ребёнка: Васильченко Устинья Константиновна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.08.1837

Дочь: Гапонова Марфа Афанасьевна

Мать ребёнка: Васильченко Устинья Константиновна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильченко Устинья Константиновна

Смерть
Неизвестно