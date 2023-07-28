Васильченко Афанасий Минаевич
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Васильченко Мина Лукьянович
Мать: Васильченко Х
Рождение ребёнка
1827
Сын: Васильченко Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Васильченко Устинья Константиновна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Денисенкова Стефанида Афанасьевна
Мать ребёнка: Васильченко Устинья Константиновна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Васильченко Лукьян Афанасьевич
Мать ребёнка: Васильченко Устинья Константиновна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Малеванская Татьяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Васильченко Устинья Константиновна
Рождение ребёнка
31.08.1837
Дочь: Васильченко Феодора Афанасьевна
Мать ребёнка: Васильченко Устинья Константиновна
Рождение ребёнка
31.08.1837
Дочь: Гапонова Марфа Афанасьевна
Мать ребёнка: Васильченко Устинья Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно