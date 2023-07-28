Васильченко Х — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильченко Х

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1796

Муж: Васильченко Мина Лукьянович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Васильченко Афанасий Минаевич

Отец ребёнка: Васильченко Мина Лукьянович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Васильченко (Васильченко) Мария Минаевна

Отец ребёнка: Васильченко Мина Лукьянович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Васильченко Семен Минаевич

Отец ребёнка: Васильченко Мина Лукьянович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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