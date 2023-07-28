Васильченко Х
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1796
Рождение ребёнка
1800
Сын: Васильченко Афанасий Минаевич
Отец ребёнка: Васильченко Мина Лукьянович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Васильченко (Васильченко) Мария Минаевна
Отец ребёнка: Васильченко Мина Лукьянович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Васильченко Семен Минаевич
Отец ребёнка: Васильченко Мина Лукьянович
Смерть
Неизвестно