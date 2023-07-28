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Васильченко Михаил Афанасьевич

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Васильченко Афанасий Минаевич

Мать: Васильченко Устинья Константиновна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильченко (Кулиничева) Агриппина Степановна

Рождение ребёнка
02.11.1846

Сын: Васильченко Иосиф Михайлович

Мать ребёнка: Васильченко (Кулиничева) Агриппина Степановна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.09.1850

Сын: Васильченко Ананий Михайлович

Мать ребёнка: Васильченко (Кулиничева) Агриппина Степановна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.01.1852

Дочь: Васильченко (Васильченко) Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Васильченко (Кулиничева) Агриппина Степановна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.06.1853

Дочь: Васильченко (Васильченко) Акилина Михайловна

Мать ребёнка: Васильченко (Кулиничева) Агриппина Степановна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.03.1856

Сын: Васильченко Гавриил Михайлович

Мать ребёнка: Васильченко (Кулиничева) Агриппина Степановна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.03.1865

Сын: Васильченко Василий Михайлович

Мать ребёнка: Васильченко (Кулиничева) Агриппина Степановна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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