Васильченко Михаил Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1846
Сын: Васильченко Иосиф Михайлович
Мать ребёнка: Васильченко (Кулиничева) Агриппина Степановна
Рождение ребёнка
29.09.1850
Сын: Васильченко Ананий Михайлович
Мать ребёнка: Васильченко (Кулиничева) Агриппина Степановна
Рождение ребёнка
18.01.1852
Дочь: Васильченко (Васильченко) Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Васильченко (Кулиничева) Агриппина Степановна
Рождение ребёнка
30.06.1853
Дочь: Васильченко (Васильченко) Акилина Михайловна
Мать ребёнка: Васильченко (Кулиничева) Агриппина Степановна
Рождение ребёнка
26.03.1856
Сын: Васильченко Гавриил Михайлович
Мать ребёнка: Васильченко (Кулиничева) Агриппина Степановна
Рождение ребёнка
07.03.1865
Сын: Васильченко Василий Михайлович
Мать ребёнка: Васильченко (Кулиничева) Агриппина Степановна
Смерть
Неизвестно