Васильченко (Кулиничева) Агриппина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильченко (Кулиничева) Агриппина Степановна

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.11.1846

Сын: Васильченко Иосиф Михайлович

Отец ребёнка: Васильченко Михаил Афанасьевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.09.1850

Сын: Васильченко Ананий Михайлович

Отец ребёнка: Васильченко Михаил Афанасьевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.01.1852

Дочь: Васильченко Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Васильченко Михаил Афанасьевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.06.1853

Дочь: Васильченко Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Васильченко Михаил Афанасьевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.03.1856

Сын: Васильченко Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: Васильченко Михаил Афанасьевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.03.1865

Сын: Васильченко Василий Михайлович

Отец ребёнка: Васильченко Михаил Афанасьевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильченко Михаил Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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