Васильченко (Кулиничева) Агриппина Степановна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1846
Сын: Васильченко Иосиф Михайлович
Отец ребёнка: Васильченко Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
29.09.1850
Сын: Васильченко Ананий Михайлович
Отец ребёнка: Васильченко Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.01.1852
Дочь: Васильченко Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Васильченко Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
30.06.1853
Дочь: Васильченко Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Васильченко Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
26.03.1856
Сын: Васильченко Гавриил Михайлович
Отец ребёнка: Васильченко Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
07.03.1865
Сын: Васильченко Василий Михайлович
Отец ребёнка: Васильченко Михаил Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно