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Васильченко Устинья Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильченко Афанасий Минаевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Васильченко Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Васильченко Афанасий Минаевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Денисенкова (Васильченко) Стефанида Афанасьевна

Отец ребёнка: Васильченко Афанасий Минаевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Васильченко Лукьян Афанасьевич

Отец ребёнка: Васильченко Афанасий Минаевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Малеванская (Васильченко) Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Васильченко Афанасий Минаевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.08.1837

Дочь: Васильченко (Васильченко) Феодора Афанасьевна

Отец ребёнка: Васильченко Афанасий Минаевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.08.1837

Дочь: Гапонова (Васильченко) Марфа Афанасьевна

Отец ребёнка: Васильченко Афанасий Минаевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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