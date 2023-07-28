Васильченко Устинья Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Сын: Васильченко Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Васильченко Афанасий Минаевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Денисенкова (Васильченко) Стефанида Афанасьевна
Отец ребёнка: Васильченко Афанасий Минаевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Васильченко Лукьян Афанасьевич
Отец ребёнка: Васильченко Афанасий Минаевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Малеванская (Васильченко) Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Васильченко Афанасий Минаевич
Рождение ребёнка
31.08.1837
Дочь: Васильченко (Васильченко) Феодора Афанасьевна
Отец ребёнка: Васильченко Афанасий Минаевич
Рождение ребёнка
31.08.1837
Дочь: Гапонова (Васильченко) Марфа Афанасьевна
Отец ребёнка: Васильченко Афанасий Минаевич
Смерть
Неизвестно