Никуличев Тимофей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никуличев Тимофей Алексеевич

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никуличев Алексей Николаевич

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Никуличев Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Никуличева Александра Никитична

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти
Рождение ребёнка
14.06.1883 ст.

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Никуличева Александра Никитична

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
24.11.1884 ст.

Сын: Никуличев Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: Никуличева Александра Никитична

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
13.07.1886 ст.

Дочь: Параскева Тимофеевна

Мать ребёнка: Никуличева Александра Никитична

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
10.07.1888 ст.

Сын: Никуличев Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Никуличева Александра Никитична

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
05.01.1891 ст.

Сын: Никуличев Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Никуличева Александра Никитична

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
10.05.1893 ст.

Сын: Никуличев Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Никуличева Александра Никитична

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
05.08.1895 ст.

Сын: Никуличев Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Никуличева Александра Никитична

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никуличева Александра Никитична

Смерть
Неизвестно
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