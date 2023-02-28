Никуличев Тимофей Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никуличев Алексей Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Никуличев Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Никуличева Александра Никитична
Вычислено по записи о смерти
Рождение ребёнка
14.06.1883 ст.
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Никуличева Александра Никитична
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
24.11.1884 ст.
Сын: Никуличев Яков Тимофеевич
Мать ребёнка: Никуличева Александра Никитична
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
13.07.1886 ст.
Дочь: Параскева Тимофеевна
Мать ребёнка: Никуличева Александра Никитична
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
10.07.1888 ст.
Сын: Никуличев Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Никуличева Александра Никитична
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
05.01.1891 ст.
Сын: Никуличев Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Никуличева Александра Никитична
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
10.05.1893 ст.
Сын: Никуличев Федор Тимофеевич
Мать ребёнка: Никуличева Александра Никитична
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
05.08.1895 ст.
Сын: Никуличев Федор Тимофеевич
Мать ребёнка: Никуличева Александра Никитична
ГАНО 504-18-3
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно