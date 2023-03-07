Никуличев Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения05.01.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1891 ст.
ГАНО 504-18-3
Бракосочетание
10.11.1914 ст.
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
06.09.1915 ст.
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Никуличева Ольга Филипповна
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
30.10.1918 ст.
Сын: Никуличев Михаил Иванович
Мать ребёнка: Никуличева Ольга Филипповна
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно