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Никуличев Иван Тимофеевич

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

05.01.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1891 ст.

Отец: Никуличев Тимофей Алексеевич

Мать: Никуличева Александра Никитична

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Бракосочетание
10.11.1914 ст.

Жена: Никуличева Ольга Филипповна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
06.09.1915 ст.

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Никуличева Ольга Филипповна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
30.10.1918 ст.

Сын: Никуличев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Никуличева Ольга Филипповна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно
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