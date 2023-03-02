Никуличева Александра Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никуличева Александра Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Никуличев Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Никуличев Тимофей Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти
Рождение ребёнка
14.06.1883 ст.

Дочь: Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Никуличев Тимофей Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
24.11.1884 ст.

Сын: Никуличев Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Никуличев Тимофей Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
13.07.1886 ст.

Дочь: Параскева Тимофеевна

Отец ребёнка: Никуличев Тимофей Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
10.07.1888 ст.

Сын: Никуличев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Никуличев Тимофей Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
05.01.1891 ст.

Сын: Никуличев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Никуличев Тимофей Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
10.05.1893 ст.

Сын: Никуличев Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Никуличев Тимофей Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
05.08.1895 ст.

Сын: Никуличев Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Никуличев Тимофей Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никуличев Тимофей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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