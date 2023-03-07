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Никуличев Алексей Николаевич

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

16.03.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Никуличев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти.
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Никуличев Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке.
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Никуличев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Привалова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никуличев Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
16.03.1895 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3 Умер от старости
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