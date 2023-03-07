Никуличев Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти16.03.1895 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено по записи о смерти
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Никуличев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Вычислено по записи о смерти.
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Никуличев Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Вычислено по записи о браке.
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Никуличев Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Привалова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Вычислено по записи о браке.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никуличев Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
16.03.1895 ст.
ГАНО 504-18-3 Умер от старости