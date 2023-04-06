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Никуличев Алексей Алексеевич

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

07.12.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Никуличев Алексей Николаевич

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
08.02.1889 ст.

Жена: Никуличева Евдокия Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
05.02.1891 ст.

Сын: Никуличев Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Никуличева Евдокия Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
10.02.1892 ст.

Сын: Никуличев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Никуличева Евдокия Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
12.02.1894 ст.

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Никуличева Евдокия Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
17.09.1895 ст.

Сын: Никуличев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Никуличева Евдокия Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
25.02.1897 ст.

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Никуличева Евдокия Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
26.03.1899 ст.

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Никуличева Евдокия Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
15.02.1901 ст.

Сын: Никуличев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Никуличева Евдокия Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
05.08.1907 ст.

Сын: Никуличев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Никуличева Евдокия Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Смерть
07.12.1912 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 Умер от воспаления легких
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