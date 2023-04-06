Никуличев Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смерти07.12.1912 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1857
Отец: Никуличев Алексей Николаевич
Мать: не указана
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
08.02.1889 ст.
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
05.02.1891 ст.
Сын: Никуличев Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Никуличева Евдокия Ивановна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
10.02.1892 ст.
Сын: Никуличев Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Никуличева Евдокия Ивановна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
12.02.1894 ст.
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Никуличева Евдокия Ивановна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
17.09.1895 ст.
Сын: Никуличев Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Никуличева Евдокия Ивановна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
25.02.1897 ст.
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Никуличева Евдокия Ивановна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
26.03.1899 ст.
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Никуличева Евдокия Ивановна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
15.02.1901 ст.
Сын: Никуличев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Никуличева Евдокия Ивановна
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
05.08.1907 ст.
Сын: Никуличев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Никуличева Евдокия Ивановна
ГАНО 504-18-4
Смерть
07.12.1912 ст.
ГАНО 480-7-89 Умер от воспаления легких