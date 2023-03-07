Привалова (Никуличева) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привалова (Никуличева) Наталья Алексеевна

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Никуличев Алексей Николаевич

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке.
Бракосочетание
04.11.1884 ст.

Муж: Привалов Федор Павлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
02.03.1886 ст.

Сын: Привалов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Привалов Федор Павлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
05.07.1888 ст.

Сын: Привалов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Привалов Федор Павлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
14.02.1891 ст.

Сын: Привалов Федор Федорович

Отец ребёнка: Привалов Федор Павлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
11.02.1897 ст.

Сын: Привалов Федор Федорович

Отец ребёнка: Привалов Федор Павлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
13.03.1900 ст.

Дочь: Привалова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Привалов Федор Павлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Смерть
Неизвестно
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