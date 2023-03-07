Привалова (Никуличева) Наталья Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1861
Отец: Никуличев Алексей Николаевич
Мать: не указана
Вычислено по записи о браке.
Бракосочетание
04.11.1884 ст.
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
02.03.1886 ст.
Сын: Привалов Алексей Федорович
Отец ребёнка: Привалов Федор Павлович
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
05.07.1888 ст.
Сын: Привалов Михаил Федорович
Отец ребёнка: Привалов Федор Павлович
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
14.02.1891 ст.
Отец ребёнка: Привалов Федор Павлович
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
11.02.1897 ст.
Отец ребёнка: Привалов Федор Павлович
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
13.03.1900 ст.
Дочь: Привалова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Привалов Федор Павлович
ГАНО 504-18-4
Смерть
Неизвестно