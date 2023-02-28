Привалов Федор Федорович
Место рождения
Дата рождения11.02.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1897 ст.
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
1922
Сын: Привалов Николай Федорович
Мать ребёнка: Привалова Прасковья Ивановна
По информации с Памяти Народа
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Привалова Прасковья Ивановна
По информации с Памяти народа.
Бракосочетание
Неизвестно
По информации с Памяти народа.
Смерть
Неизвестно