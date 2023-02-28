Привалов Федор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПривалов Федор Федорович

Привалов Федор Федорович

avatar

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

11.02.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1897 ст.

Отец: Привалов Федор Павлович

Мать: Привалова Наталья Алексеевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
1922

Сын: Привалов Николай Федорович

Мать ребёнка: Привалова Прасковья Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
По информации с Памяти Народа
Рождение ребёнка
1924

Сын: Привалов Иван Федорович

Мать ребёнка: Привалова Прасковья Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
По информации с Памяти народа.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Привалова Прасковья Ивановна

По информации с Памяти народа.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close