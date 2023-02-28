Привалова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Привалов Николай Федорович
Отец ребёнка: Привалов Федор Федорович
По информации с Памяти Народа
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Привалов Федор Федорович
По информации с Памяти народа.
Бракосочетание
Неизвестно
По информации с Памяти народа.
Смерть
Неизвестно