Привалова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПривалова Прасковья Ивановна

Привалова Прасковья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Привалов Николай Федорович

Отец ребёнка: Привалов Федор Федорович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
По информации с Памяти Народа
Рождение ребёнка
1924

Сын: Привалов Иван Федорович

Отец ребёнка: Привалов Федор Федорович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
По информации с Памяти народа.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Привалов Федор Федорович

По информации с Памяти народа.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close