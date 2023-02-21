Лебзак (Шауэрман) Сара Иоганновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебзак (Шауэрман) Сара Иоганновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шауэрман Иоганн

Мать: Шауэрман Екатерина Готлибовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебзак Марта Яковлевна

Отец ребёнка: Лебзак Яков Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебзак Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Лебзак Яков Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебзак Яков Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рупп Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Лебзак Яков Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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