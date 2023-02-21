Лебзак (Шауэрман) Сара Иоганновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шауэрман Иоганн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебзак Марта Яковлевна
Отец ребёнка: Лебзак Яков Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лебзак Яков Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рупп Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Лебзак Яков Кондратьевич
Смерть
Неизвестно