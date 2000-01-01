Рупп (Лебзак) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лебзак Яков Кондратьевич
Мать: Лебзак Сара Иоганновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларина Ирма Клементьевна
Отец ребёнка: Рупп Клементий Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобзева Анна Клементьевна
Отец ребёнка: Рупп Клементий Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рупп Александр Клементьевич
Отец ребёнка: Рупп Клементий Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Марта Клементьевна
Отец ребёнка: Рупп Клементий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно