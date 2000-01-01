Рупп (Лебзак) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рупп (Лебзак) Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебзак Яков Кондратьевич

Мать: Лебзак Сара Иоганновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларина Ирма Клементьевна

Отец ребёнка: Рупп Клементий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобзева Анна Клементьевна

Отец ребёнка: Рупп Клементий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рупп Александр Клементьевич

Отец ребёнка: Рупп Клементий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Марта Клементьевна

Отец ребёнка: Рупп Клементий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рупп Клементий Антонович

Смерть
Неизвестно
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