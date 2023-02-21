Шауэрман (Шефер) Екатерина Готлибовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шауэрман (Шефер) Екатерина Готлибовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Schafer Gottlieb

Мать: Schafer Anna Catharina

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Видершпан Марта Иоганновна

Отец ребёнка: Шауэрман Иоганн

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Элленебергер Мария Иоганновна

Отец ребёнка: Шауэрман Иоганн

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шауэрман Иван Иоганнович

Отец ребёнка: Шауэрман Иоганн

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сейбель Полина Иоганновна

Отец ребёнка: Шауэрман Иоганн

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебзак Сара Иоганновна

Отец ребёнка: Шауэрман Иоганн

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Видершпан Амалия Иоганновна

Отец ребёнка: Шауэрман Иоганн

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шауэрман Иоганн

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сейбель Екатерина Иоганновна

Отец ребёнка: Шауэрман Иоганн

Смерть
1957
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