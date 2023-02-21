Шауэрман (Шефер) Екатерина Готлибовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Schafer Gottlieb
Мать: Schafer Anna Catharina
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Видершпан Марта Иоганновна
Отец ребёнка: Шауэрман Иоганн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Элленебергер Мария Иоганновна
Отец ребёнка: Шауэрман Иоганн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шауэрман Иоганн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сейбель Полина Иоганновна
Отец ребёнка: Шауэрман Иоганн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебзак Сара Иоганновна
Отец ребёнка: Шауэрман Иоганн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Видершпан Амалия Иоганновна
Отец ребёнка: Шауэрман Иоганн
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шауэрман Иоганн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сейбель Екатерина Иоганновна
Отец ребёнка: Шауэрман Иоганн
Смерть
1957