Лебзак Яков Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебзак Яков Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебзак Яков Кондратьевич

Мать: Лебзак Сара Иоганновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быкова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Лебзак Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебзак Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебзак Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Лебзак Лидия Ивановна

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