Лебзак Яков Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лебзак Яков Кондратьевич
Мать: Лебзак Сара Иоганновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быкова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Лебзак Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебзак Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебзак Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Лебзак Лидия Ивановна