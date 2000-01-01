Лебзак Яков Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебзак Яков Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебзак Кондратий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебзак Марта Яковлевна

Мать ребёнка: Лебзак Сара Иоганновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебзак Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Лебзак Сара Иоганновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебзак Сара Иоганновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рупп Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Лебзак Сара Иоганновна

Смерть
Неизвестно
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