Шауэрман Иоганн — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШауэрман Иоганн

Шауэрман Иоганн

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Видершпан Марта Иоганновна

Мать ребёнка: Шауэрман Екатерина Готлибовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Элленебергер Мария Иоганновна

Мать ребёнка: Шауэрман Екатерина Готлибовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шауэрман Екатерина Готлибовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шауэрман Иван Иоганнович

Мать ребёнка: Шауэрман Екатерина Готлибовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сейбель Екатерина Иоганновна

Мать ребёнка: Шауэрман Екатерина Готлибовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебзак Сара Иоганновна

Мать ребёнка: Шауэрман Екатерина Готлибовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Видершпан Амалия Иоганновна

Мать ребёнка: Шауэрман Екатерина Готлибовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сейбель Полина Иоганновна

Мать ребёнка: Шауэрман Екатерина Готлибовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close