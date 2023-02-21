Шауэрман Иоганн
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Видершпан Марта Иоганновна
Мать ребёнка: Шауэрман Екатерина Готлибовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Элленебергер Мария Иоганновна
Мать ребёнка: Шауэрман Екатерина Готлибовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шауэрман Екатерина Готлибовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сейбель Екатерина Иоганновна
Мать ребёнка: Шауэрман Екатерина Готлибовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебзак Сара Иоганновна
Мать ребёнка: Шауэрман Екатерина Готлибовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Видершпан Амалия Иоганновна
Мать ребёнка: Шауэрман Екатерина Готлибовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сейбель Полина Иоганновна
Мать ребёнка: Шауэрман Екатерина Готлибовна
Смерть
Неизвестно