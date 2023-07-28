Некрасов Марк Лукин
Место рождения
Дата рождения1698
Дата смерти11.10.1766
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Некрасов Лукашка Тимофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Мать ребёнка: Некрасова Васса Даниилова
Рождение ребёнка
1731
Мать ребёнка: Некрасова Васса Даниилова
Рождение ребёнка
1732
Сын: Некрасов Яков Марков
Мать ребёнка: Некрасова Васса Даниилова
Рождение ребёнка
1735
Сын: Некрасов Аким Марков
Мать ребёнка: Некрасова Васса Даниилова
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Некрасова Матрена Маркова
Мать ребёнка: Некрасова Васса Даниилова
Рождение ребёнка
12.02.1742
Мать ребёнка: Некрасова Васса Даниилова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.10.1766