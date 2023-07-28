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Некрасов Марк Лукин

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1698

Дата смерти

11.10.1766

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Некрасов Лукашка Тимофеев

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Некрасов Прохор Марков

Мать ребёнка: Некрасова Васса Даниилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Некрасов Федор Марков

Мать ребёнка: Некрасова Васса Даниилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Некрасов Яков Марков

Мать ребёнка: Некрасова Васса Даниилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Некрасов Аким Марков

Мать ребёнка: Некрасова Васса Даниилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Некрасова Матрена Маркова

Мать ребёнка: Некрасова Васса Даниилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.02.1742

Сын: Некрасов Алексей Марков

Мать ребёнка: Некрасова Васса Даниилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Васса Даниилова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
11.10.1766