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Некрасов Алексей Марков

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.02.1742

Дата смерти

06.04.1798

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1742

Отец: Некрасов Марк Лукин

Мать: Некрасова Васса Даниилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Матрена Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Акимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1774

Дочь: Марфа Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Акимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Некрасов Стефан Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Акимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Анисья Акимова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
06.04.1798
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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