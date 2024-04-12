Некрасов Алексей Марков
Место рождения
Дата рождения12.02.1742
Дата смерти06.04.1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1742
Отец: Некрасов Марк Лукин
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Матрена Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Акимова
Рождение ребёнка
01.09.1774
Дочь: Марфа Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Акимова
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Акимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Анисья Акимова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.04.1798