Некрасова Анисья Акимова
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Некрасова) Матрена Алексеева
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Марков
Рождение ребёнка
01.09.1774
Дочь: (Некрасова) Марфа Алексеева
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Марков
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Марков
Смерть
Неизвестно