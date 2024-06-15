Некрасова Анисья Акимова 1742 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Анисья Акимова

Место рождения

Малое Коробино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Коробино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Алексей Марков

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Некрасова) Матрена Алексеева

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Марков

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1774

Дочь: (Некрасова) Марфа Алексеева

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Марков

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Некрасов Стефан Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Марков

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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