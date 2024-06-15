Некрасова Васса Даниилова 1697 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова Васса Даниилова

Некрасова Васса Даниилова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1697

Дата смерти

01.03.1760

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Марк Лукин

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Некрасов Прохор Марков

Отец ребёнка: Некрасов Марк Лукин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Некрасов Федор Марков

Отец ребёнка: Некрасов Марк Лукин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Некрасов Яков Марков

Отец ребёнка: Некрасов Марк Лукин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Некрасов Аким Марков

Отец ребёнка: Некрасов Марк Лукин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Некрасова Матрена Маркова

Отец ребёнка: Некрасов Марк Лукин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.02.1742

Сын: Некрасов Алексей Марков

Отец ребёнка: Некрасов Марк Лукин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
01.03.1760

Мы используем куки для улучшения работы сайта.