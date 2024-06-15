Некрасова Васса Даниилова
Место рождения
Дата рождения1697
Дата смерти01.03.1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Некрасов Марк Лукин
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1727
Отец ребёнка: Некрасов Марк Лукин
Рождение ребёнка
1731
Отец ребёнка: Некрасов Марк Лукин
Рождение ребёнка
1732
Сын: Некрасов Яков Марков
Отец ребёнка: Некрасов Марк Лукин
Рождение ребёнка
1735
Сын: Некрасов Аким Марков
Отец ребёнка: Некрасов Марк Лукин
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Некрасова Матрена Маркова
Отец ребёнка: Некрасов Марк Лукин
Рождение ребёнка
12.02.1742
Отец ребёнка: Некрасов Марк Лукин
Смерть
01.03.1760