Некрасов Федор Марков
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смерти10.08.1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Некрасов Марк Лукин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Сын: Некрасов Тимофей Федорович
Мать ребёнка: Некрасова Матрена Иванова
Рождение ребёнка
09.05.1758
Сын: Некрасов Николай Федорович
Мать ребёнка: Некрасова Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: (Некрасова) Федосья Федоровна
Мать ребёнка: Некрасова Матрена Иванова
Рождение ребёнка
21.07.1765
Мать ребёнка: Некрасова Матрена Иванова
Смерть
10.08.1770