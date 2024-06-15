Некрасов Федор Марков 1731 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Федор Марков

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

10.08.1770

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Некрасов Марк Лукин

Мать: Некрасова Васса Даниилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Матрена Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Некрасов Тимофей Федорович

Мать ребёнка: Некрасова Матрена Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.05.1758

Сын: Некрасов Николай Федорович

Мать ребёнка: Некрасова Матрена Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Некрасова) Федосья Федоровна

Мать ребёнка: Некрасова Матрена Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.07.1765

Сын: Некрасов Семен Федорович

Мать ребёнка: Некрасова Матрена Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
10.08.1770
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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