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Некрасов Аким Марков

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Некрасов Марк Лукин

Мать: Некрасова Васса Даниилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Наталия Акимова

Мать ребёнка: Некрасова Акулина Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Некрасов Тимофей Акимов

Мать ребёнка: Некрасова Акулина Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Некрасова Анисья Акимова

Мать ребёнка: Некрасова Акулина Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Некрасов Антип Акимов

Мать ребёнка: Некрасова Акулина Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Акулина Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1816
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