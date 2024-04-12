Некрасов Аким Марков
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Некрасов Марк Лукин
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Наталия Акимова
Мать ребёнка: Некрасова Акулина Васильева
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Некрасова Акулина Васильева
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Некрасова Анисья Акимова
Мать ребёнка: Некрасова Акулина Васильева
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Некрасова Акулина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1816