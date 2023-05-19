Некрасова Анисья Акимова
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти06.03.1807
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Некрасов Аким Марков
Рождение ребёнка
20.02.1797
Сын: Посохин Алексей Анисимович
Отец ребёнка: Посохин Анисим Матвеев
Рождение ребёнка
01.07.1801
Сын: Посохин Михаил Анисимович
Отец ребёнка: Посохин Анисим Матвеев
Рождение ребёнка
11.12.1805
Отец ребёнка: Посохин Анисим Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.1807