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Некрасова Анисья Акимова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

06.03.1807

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Некрасов Аким Марков

Мать: Некрасова Акулина Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.02.1797

Сын: Посохин Алексей Анисимович

Отец ребёнка: Посохин Анисим Матвеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1801

Сын: Посохин Михаил Анисимович

Отец ребёнка: Посохин Анисим Матвеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.12.1805

Сын: Посохин Петр Анисимов

Отец ребёнка: Посохин Анисим Матвеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посохин Анисим Матвеев

Смерть
06.03.1807
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