Некрасова Акулина Васильева 1744 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова Акулина Васильева

Некрасова Акулина Васильева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

20.01.1822

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Аким Марков

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Некрасова) Наталия Акимова

Отец ребёнка: Некрасов Аким Марков

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Некрасов Тимофей Акимов

Отец ребёнка: Некрасов Аким Марков

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Некрасова Анисья Акимова

Отец ребёнка: Некрасов Аким Марков

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Некрасов Антип Акимов

Отец ребёнка: Некрасов Аким Марков

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
20.01.1822
Причина смерти: чахоткою

Мы используем куки для улучшения работы сайта.