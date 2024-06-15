Некрасова Акулина Васильева
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти20.01.1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Некрасов Аким Марков
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Некрасова) Наталия Акимова
Отец ребёнка: Некрасов Аким Марков
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Некрасов Аким Марков
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Некрасова Анисья Акимова
Отец ребёнка: Некрасов Аким Марков
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Некрасов Аким Марков
Смерть
20.01.1822
Причина смерти: чахоткою