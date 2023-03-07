Старкина Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкина Евдокия Ильинична

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

24.02.1913

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Старкин Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
23 года на момент переписи. Записана как Авдотья Ильина
Рождение ребёнка
02.10.1859

Сын: Старкин Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область 433816
Рождение ребёнка
13.11.1861

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.05.1863

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич

Рождение ребёнка
08.03.1865

Дочь: Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.11.1866

Сын: Старкин Матвей Яковлевич

Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич

Рождение ребёнка
07.09.1868

Сын: Старкин Захар Яковлевич

Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.07.1870

Дочь: Ефимия Яковлевна

Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич

Рождение ребёнка
27.03.1873

Сын: Старкин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Старкин Св. О Бр.15.01.1937 Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич

Рождение ребёнка
21.10.1878

Сын: Старкин Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старкин Яков Андреевич

Смерть
24.02.1913
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