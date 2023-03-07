Старкина Евдокия Ильинична
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти24.02.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич
Место жительства
1858
23 года на момент переписи. Записана как Авдотья Ильина
Рождение ребёнка
02.10.1859
Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область 433816
Рождение ребёнка
13.11.1861
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
18.05.1863
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
08.03.1865
Дочь: Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
15.11.1866
Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
07.09.1868
Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
10.07.1870
Дочь: Ефимия Яковлевна
Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
27.03.1873
Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Старкин Св. О Бр.15.01.1937 Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
21.10.1878
Сын: Старкин Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.02.1913