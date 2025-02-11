Старкин Иван Яковлевич 27.03.1873 — найти родственников по фамилии на Familio

Старкин Иван Яковлевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 27.03.1873, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Старкин Яков Андреевич25.04.1836 г.р.
Мать
Старкина (Кипкаева) Евдокия Ильина1837 г.р.
Супруги
(Сорокина) Евгения Константиновна20.12.1872 г.р.
Старкина (Наумова) Васса Васса/ Анна Карповна10.08.1874 г.р.
Дети
Старкин Павел Иванович15.01.1895 г.р.
Старкин Павел Иванович28.08.1899 г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1873

Отец: Старкин Яков Андреевич

Мать: Старкина (Кипкаева) Евдокия Ильина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
03.11.1891

Жена: (Сорокина) Евгения Константиновна

Бракосочетание
15.10.1893

Жена: Старкина (Наумова) Васса Васса/ Анна Карповна

Рождение ребёнка
15.01.1895

Сын: Старкин Павел Иванович

Мать ребёнка: Старкина (Наумова) Васса Васса/ Анна Карповна

Рождение ребёнка
28.08.1899

Сын: Старкин Павел Иванович

Мать ребёнка: Старкина (Наумова) Васса Васса/ Анна Карповна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.09.1901

Сын: Старкин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Старкина (Наумова) Васса Васса/ Анна Карповна

Рождение ребёнка
16.01.1904

Сын: Старкин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Старкина (Наумова) Васса Васса/ Анна Карповна

Рождение ребёнка
01.02.1906

Сын: Старкин Георгий Иванович

Мать ребёнка: Старкина (Наумова) Васса Васса/ Анна Карповна

Рождение ребёнка
19.08.1908

Сын: Старкин В Кузнецке С 1969 Иван Иванович

Мать ребёнка: Старкина (Наумова) Васса Васса/ Анна Карповна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
11.02.1910

Сын: Старкин Св. Выд. 14.02.1952, Ср. Азия С 1935 Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Старкина (Наумова) Васса Васса/ Анна Карповна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.02.1912

Сын: Старкин Василий Иванович

Мать ребёнка: Старкина (Наумова) Васса Васса/ Анна Карповна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.