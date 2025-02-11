Старкин Иван Яковлевич
мужской, родился 27.03.1873, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецСтаркин Яков Андреевич25.04.1836 г.р.
МатьСтаркина (Кипкаева) Евдокия Ильина1837 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Мать ребёнка: Старкина (Наумова) Васса Васса/ Анна Карповна
Мать ребёнка: Старкина (Наумова) Васса Васса/ Анна Карповна
Мать ребёнка: Старкина (Наумова) Васса Васса/ Анна Карповна
Сын: Старкин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Старкина (Наумова) Васса Васса/ Анна Карповна
Мать ребёнка: Старкина (Наумова) Васса Васса/ Анна Карповна
Сын: Старкин В Кузнецке С 1969 Иван Иванович
Мать ребёнка: Старкина (Наумова) Васса Васса/ Анна Карповна
Сын: Старкин Св. Выд. 14.02.1952, Ср. Азия С 1935 Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Старкина (Наумова) Васса Васса/ Анна Карповна
Мать ребёнка: Старкина (Наумова) Васса Васса/ Анна Карповна