Старкин Григорий Иванович 16.01.1904 — найти родственников по фамилии на Familio

Старкин Григорий Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 16.01.1904

умер Неизвестно

Отец
Старкин Иван Яковлевич27.03.1873 г.р.
Мать
Старкина (Наумова) Васса Васса/ Анна Карповна10.08.1874 г.р.
Супруги
(Возм Гордеева) Евдокия Григорьевна1902 г.р.
Дети
Старкин Иван Григорьевич1934 г.р.
Старкин Николай Григорьевич21.07.1935 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1904

Отец: Старкин Иван Яковлевич

Мать: Старкина (Наумова) Васса Васса/ Анна Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Возм Гордеева) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Старкин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: (Возм Гордеева) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
21.07.1935

Сын: Старкин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: (Возм Гордеева) Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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