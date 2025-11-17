Старкин Григорий Иванович
мужской, родился 16.01.1904
умер Неизвестно
ОтецСтаркин Иван Яковлевич27.03.1873 г.р.
МатьСтаркина (Наумова) Васса Васса/ Анна Карповна10.08.1874 г.р.
Супруги
(Возм Гордеева) Евдокия Григорьевна1902 г.р.
Дети
Старкин Иван Григорьевич1934 г.р.
Старкин Николай Григорьевич21.07.1935 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1904
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: (Возм Гордеева) Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
21.07.1935
Сын: Старкин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: (Возм Гордеева) Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно