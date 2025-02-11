(Старкина) Ефимия Яковлевна
женский, родилась 10.07.1870, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецСтаркин Яков Андреевич25.04.1836 г.р.
МатьСтаркина (Кипкаева) Евдокия Ильина1837 г.р.
Супруги
Лешин Евдоким Михайлович1870 г.р.
Дети
Лешин Василий Евдокимович25.12.1889 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1870
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.10.1888
Рождение ребёнка
25.12.1889
Сын: Лешин Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Лешин Евдоким Михайлович
Смерть
Неизвестно