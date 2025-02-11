(Старкина) Ефимия Яковлевна 10.07.1870 — найти родственников по фамилии на Familio

(Старкина) Ефимия Яковлевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 10.07.1870, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Старкин Яков Андреевич25.04.1836 г.р.
Мать
Старкина (Кипкаева) Евдокия Ильина1837 г.р.
Супруги
Лешин Евдоким Михайлович1870 г.р.
Дети
Лешин Василий Евдокимович25.12.1889 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1870

Отец: Старкин Яков Андреевич

Мать: Старкина (Кипкаева) Евдокия Ильина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
24.10.1888

Муж: Лешин Евдоким Михайлович

Рождение ребёнка
25.12.1889

Сын: Лешин Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Лешин Евдоким Михайлович

Смерть
Неизвестно

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