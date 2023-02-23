Матрена Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти17.04.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Авдотья Ильина
Отец ребёнка: Кр. 5.02.1847г. Илья Николаев
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Елена Ильина
Отец ребёнка: Кр. 5.02.1847г. Илья Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.1882