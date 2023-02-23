Матрена Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

17.04.1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Авдотья Ильина

Отец ребёнка: Кр. 5.02.1847г. Илья Николаев

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Елена Ильина

Отец ребёнка: Кр. 5.02.1847г. Илья Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кр. 5.02.1847г. Илья Николаев

Смерть
17.04.1882
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