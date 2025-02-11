Старкин Св. О Бр.15.01.1937 Василий Ж.Р. 1930 Яковлевич
мужской, родился Около 1875
умер Неизвестно
ОтецСтаркин Яков Андреевич25.04.1836 г.р.
МатьСтаркина (Кипкаева) Евдокия Ильина1837 г.р.
Супруги
Старкина (Кизирева) Степанида Кирилловна06.11.1872 г.р.
Дети
Старкин Рязань Семен Уч.Пмв, Гв, Вов Васильевич13.04.1896 г.р.
Старкин Сергей Васильевич21.09.1902 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1896
Сын: Старкин Рязань Семен Уч.Пмв, Гв, Вов Васильевич
Мать ребёнка: Старкина (Кизирева) Степанида Кирилловна
Рождение ребёнка
21.09.1902
Сын: Старкин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Старкина (Кизирева) Степанида Кирилловна
Рождение ребёнка
24.03.1908
Сын: Старкин /Туркмения, Кирки/Выд. Св. 27.10.1937. Василий Уч. Вов Васильевич
Мать ребёнка: Старкина (Кизирева) Степанида Кирилловна
Рождение ребёнка
24.11.1910
Мать ребёнка: Старкина (Кизирева) Степанида Кирилловна
Смерть
Неизвестно