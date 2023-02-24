Старкин Св. О Бр.15.01.1937 Василий Ж.Р. 1930 Яковлевич

Старкин св. о бр.15.01.1937 Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаркин св. о бр.15.01.1937 Василий Яковлевич

Старкин св. о бр.15.01.1937 Василий Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Старкин Яков Андреевич

Мать: Старкина Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
13.04.1896

Сын: Старкин Семен Васильевич

Мать ребёнка: Старкина Степанида Кирилловна

Рождение ребёнка
21.09.1902

Сын: Старкин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Старкина Степанида Кирилловна

Рождение ребёнка
24.03.1908

Сын: Старкин /туркмения, Кирки/выд. Св. 27.10.1937. Василий Васильевич

Мать ребёнка: Старкина Степанида Кирилловна

Рождение ребёнка
24.11.1910

Сын: Старкин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Старкина Степанида Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкина Степанида Кирилловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close