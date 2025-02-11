Старкин Св. О Бр.15.01.1937 Василий Ж.Р. 1930 Яковлевич Около 1875 — найти родственников по фамилии на Familio

Старкин Св. О Бр.15.01.1937 Василий Ж.Р. 1930 Яковлевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1875

умер Неизвестно

Отец
Старкин Яков Андреевич25.04.1836 г.р.
Мать
Старкина (Кипкаева) Евдокия Ильина1837 г.р.
Супруги
Старкина (Кизирева) Степанида Кирилловна06.11.1872 г.р.
Дети
Старкин Рязань Семен Уч.Пмв, Гв, Вов Васильевич13.04.1896 г.р.
Старкин Сергей Васильевич21.09.1902 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Старкин Яков Андреевич

Мать: Старкина (Кипкаева) Евдокия Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкина (Кизирева) Степанида Кирилловна

Рождение ребёнка
13.04.1896

Сын: Старкин Рязань Семен Уч.Пмв, Гв, Вов Васильевич

Мать ребёнка: Старкина (Кизирева) Степанида Кирилловна

Рождение ребёнка
21.09.1902

Сын: Старкин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Старкина (Кизирева) Степанида Кирилловна

Рождение ребёнка
24.03.1908

Сын: Старкин /Туркмения, Кирки/Выд. Св. 27.10.1937. Василий Уч. Вов Васильевич

Мать ребёнка: Старкина (Кизирева) Степанида Кирилловна

Рождение ребёнка
24.11.1910

Сын: Старкин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Старкина (Кизирева) Степанида Кирилловна

Смерть
Неизвестно

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