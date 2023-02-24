Старкин Св. О Бр.15.01.1937 Василий Ж.Р. 1930 Яковлевич

Старкин св. о бр.15.01.1937 Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Старкин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
13.04.1896
Мать ребёнка: Старкина Степанида Кирилловна
Рождение ребёнка
21.09.1902
Сын: Старкин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Старкина Степанида Кирилловна
Рождение ребёнка
24.03.1908
Рождение ребёнка
24.11.1910
Мать ребёнка: Старкина Степанида Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно