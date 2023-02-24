Старкин Семен Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1896
Дата смерти26.06.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1896
Бракосочетание
26.?.1914
Жена: Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
01.08.1915
Сын: Старкин Александр Семенович
Мать ребёнка: Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Старкин Рязанская Обл. Николай Семенович
Мать ребёнка: Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Евдокия Филипповна
Смерть
26.06.1944
Похороны
Неизвестно
Страна захоронения: Беларусь Регион захоронения: Могилевская обл. Место захоронения: Шкловский р-н, центр д. Плешицы, 2 км западнее шоссе Орша-Могилев