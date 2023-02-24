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Старкин Семен Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1896

Дата смерти

26.06.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1896

Отец: Старкин Св. О Бр.15.01.1937 Василий Яковлевич

Мать: Старкина Степанида Кирилловна

Бракосочетание
26.?.1914

Жена: Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
01.08.1915

Сын: Старкин Александр Семенович

Мать ребёнка: Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Старкин Рязанская Обл. Николай Семенович

Мать ребёнка: Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Старкин Яков Семенович

Мать ребёнка: Евдокия Филипповна

Смерть
26.06.1944
Похороны
Неизвестно
Страна захоронения: Беларусь Регион захоронения: Могилевская обл. Место захоронения: Шкловский р-н, центр д. Плешицы, 2 км западнее шоссе Орша-Могилев
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