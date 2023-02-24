(Сорокина) Евдокия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1897
Отец: Сорокин Филипп Семенович
Мать: Мария Степановна
Бракосочетание
26.?.1914
Рождение ребёнка
01.08.1915
Сын: Старкин Александр Семенович
Отец ребёнка: Старкин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Старкин Рязанская Обл. Николай Семенович
Отец ребёнка: Старкин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Старкин Семен Васильевич
Смерть
Неизвестно