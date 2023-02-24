(Сорокина) Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Сорокина) Евдокия Филипповна

(Сорокина) Евдокия Филипповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1897

Отец: Сорокин Филипп Семенович

Мать: Мария Степановна

Бракосочетание
26.?.1914

Муж: Старкин Семен Васильевич

Рождение ребёнка
01.08.1915

Сын: Старкин Александр Семенович

Отец ребёнка: Старкин Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Старкин Рязанская Обл. Николай Семенович

Отец ребёнка: Старкин Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Старкин Яков Семенович

Отец ребёнка: Старкин Семен Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close