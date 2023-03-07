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(Графкина) Мария Степановна

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Место рождения

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Графкина Самуила Лукьянович

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.?.1886

Муж: Сорокин Филипп Семенович

Рождение ребёнка
23.03.1888

Дочь: Матрена Филипповна

Отец ребёнка: Сорокин Филипп Семенович

Рождение ребёнка
26.07.1889

Дочь: Старкина Прасковья Филипповна

Отец ребёнка: Сорокин Филипп Семенович

Рождение ребёнка
05.04.1892

Сын: Сорокин Выслан, Выд. Св Во О Бр Василий Филиппович

Отец ребёнка: Сорокин Филипп Семенович

Рождение ребёнка
22.09.1894

Дочь: Фекла Филипповна

Отец ребёнка: Сорокин Филипп Семенович

Рождение ребёнка
11.02.1897

Дочь: Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Сорокин Филипп Семенович

Рождение ребёнка
21.04.1899

Сын: Сорокин Чувашия Георгий Филиппович

Отец ребёнка: Сорокин Филипп Семенович

Смерть
Неизвестно
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