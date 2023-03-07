(Графкина) Мария Степановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Графкина Самуила Лукьянович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.?.1886
Рождение ребёнка
23.03.1888
Дочь: Матрена Филипповна
Отец ребёнка: Сорокин Филипп Семенович
Рождение ребёнка
26.07.1889
Дочь: Старкина Прасковья Филипповна
Отец ребёнка: Сорокин Филипп Семенович
Рождение ребёнка
05.04.1892
Сын: Сорокин Выслан, Выд. Св Во О Бр Василий Филиппович
Отец ребёнка: Сорокин Филипп Семенович
Рождение ребёнка
22.09.1894
Дочь: Фекла Филипповна
Отец ребёнка: Сорокин Филипп Семенович
Рождение ребёнка
11.02.1897
Дочь: Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Сорокин Филипп Семенович
Рождение ребёнка
21.04.1899
Сын: Сорокин Чувашия Георгий Филиппович
Отец ребёнка: Сорокин Филипп Семенович
Смерть
Неизвестно