Сорокин Чувашия Георгий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1899
Отец: Сорокин Филипп Семенович
Мать: Мария Степановна
Бракосочетание
30.01.1917
Жена: Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
28.12.1917
Дочь: Евгения Георгиевна
Мать ребёнка: Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Сорокин Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Надежда Григорьевна
Смерть
Неизвестно