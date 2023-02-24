Сорокин Чувашия Георгий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Чувашия Георгий Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1899

Отец: Сорокин Филипп Семенович

Мать: Мария Степановна

Бракосочетание
30.01.1917

Жена: Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
28.12.1917

Дочь: Евгения Георгиевна

Мать ребёнка: Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Сорокин Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Надежда Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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