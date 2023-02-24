(Канищева?) Надежда Григорьевна
Место рожденияд. Самодуровка, Кузнецкого уезда
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Канищев? Григорий Мефодиевич
Мать: не указана
д. Самодуровка, Кузнецкого уезда
Бракосочетание
30.01.1917
Рождение ребёнка
28.12.1917
Дочь: Евгения Георгиевна
Отец ребёнка: Сорокин Чувашия Георгий Филиппович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Сорокин Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Сорокин Чувашия Георгий Филиппович
Смерть
Неизвестно