(Канищева?) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Канищева?) Надежда Григорьевна

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Место рождения

д. Самодуровка, Кузнецкого уезда

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Канищев? Григорий Мефодиевич

Мать: не указана

д. Самодуровка, Кузнецкого уезда
Бракосочетание
30.01.1917

Муж: Сорокин Чувашия Георгий Филиппович

Рождение ребёнка
28.12.1917

Дочь: Евгения Георгиевна

Отец ребёнка: Сорокин Чувашия Георгий Филиппович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Сорокин Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Сорокин Чувашия Георгий Филиппович

Смерть
Неизвестно
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