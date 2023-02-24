Старкина (Кизирева) Степанида Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1872
Отец: Кизирев Кирилл Андреевич
Мать: Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
13.04.1896
Отец ребёнка: Старкин Св. О Бр.15.01.1937 Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
21.09.1902
Сын: Старкин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Старкин Св. О Бр.15.01.1937 Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
24.03.1908
Рождение ребёнка
24.11.1910
Отец ребёнка: Старкин Св. О Бр.15.01.1937 Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно