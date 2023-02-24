Старкина (Кизирева) Степанида Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкина (Кизирева) Степанида Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1872

Отец: Кизирев Кирилл Андреевич

Мать: Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
13.04.1896

Сын: Старкин Семен Васильевич

Отец ребёнка: Старкин Св. О Бр.15.01.1937 Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
21.09.1902

Сын: Старкин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Старкин Св. О Бр.15.01.1937 Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
24.03.1908

Сын: Старкин /туркмения, Кирки/выд. Св. 27.10.1937. Василий Васильевич

Отец ребёнка: Старкин Св. О Бр.15.01.1937 Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
24.11.1910

Сын: Старкин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Старкин Св. О Бр.15.01.1937 Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старкин Св. О Бр.15.01.1937 Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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